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«Шахтар» влітку проведе товариський матч з однією з команд Чемпіоншипа

Всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку українського народу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
11:57
«Шахтар» влітку проведе товариський матч з однією з команд Чемпіоншипа
«Шахтар» / Фото - japantimes.co.jp
Донецький «Шахтар» влітку проведе товариський поєдинок проти команди з англійського Чемпіоншипа «Халл Сіті». Про це повідомляє hulldailymail.co.uk.

Клуби вже узгодили всі деталі про проведення матчу. Очікується, що він буде зіграний на арені «Халл Сіті», яка носить назву «МКМ».

Відзначається, що «Халл Сіті» розглядає можливість зіграти з «Шахтарем», як хорошу підготовку до старту нового сезону в Чемпіоншипі. Сам матч буде носити благодійний статус, так як всі зібрані від його проведення кошти будуть спрямовані на підтримку українського народу.

Проведення контрольної зустрічі з «Шахтарем» стане можливим, в тому числі, і завдяки особистій позиції головного тренера «Халл Сіті» грузинського фахівця Шоти Арвеладзе, який таким чином хотів би висловити підтримку Україні в боротьбі з російською агресією.

Напередодні стало відомо, що трансфер півзахисника «Шахтаря» Манора Соломона в «Фулхем» зірвався.
Володимир Кириченко
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Теги

Шахтар Донецьк Халл

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