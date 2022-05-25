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«Шахтарю» відмовляли в придбанні кращого гравця Серії А за 35 мільйонів євро

«Гірники» могли перехопити футболіста, який став ключовим в чемпіонство «Мілана»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:58
«Шахтарю» відмовляли в придбанні кращого гравця Серії А за 35 мільйонів євро
Рафаель Леау / Фото - ФК Мілан

Нападником «Мілана» Рафаелем Леау цікавився «Шахтар». Про це повідомляє Calciomercato.

«Гірники» робили пропозицію по футболісту влітку 2021 року. Однак 35 мільйонів від донецького клубу не переконали босів «россонері».

За інформацією джерела, трансфер «забракував» особисто технічний директор Паоло Мальдіні. Також у продажу відмовив спортивний директор Фредерік Массаро.

За результатами сезону-21/22 «Мілан» став чемпіоном Італії, А Леау – кращим гравцем Серії А.

Сергій Стаднюк
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Теги

Рафаель Леау Мілан Шахтар Донецьк

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