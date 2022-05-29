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Шапаренко повернувся до загальної групи збірної України перед матчем із Шотландією

У лазареті «синьо-жовтих» залишається його одноклубник
Футбол Збірна України
10:23
Шапаренко повернувся до загальної групи збірної України перед матчем із Шотландією
Микола Шапаренко / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко повернувся до загальної групи. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Відзначимо, раніше хавбек «Динамо» отримав незначне пошкодження. Також після мікротравми приступив до тренувального процесу захисник Віталій Миколенко.

Поступово збільшує навантаження центрбек Денис Попов. Очікується, що він найближчим часом повернеться до командної роботи.

Нагадаємо, вже 1 червня відбудеться півфінал плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. У ньому Україна зустрінеться з Шотландією.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Шотландії (футбол) Денис Попов Микола Шапаренко

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