Шапаренко та Мудрик зазнали пошкоджень. Відомо про стан травмованого Попова

Збірна України продовжує підготовку до матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022

Микола Шапаренко (справа) / Фото - УАФ

Раніше в розташування збірної України прибули три представника АПЛ. З них не зміг влитися в тренувальний процес Віталій Миколенко через мікротравми.

Як повідомляє пресс-служба УАФ, пошкодження також отримали півзахисник Микола Шапаренко та вінгер Михайло Мудрик. Гравці проходять курс лікування з під наглядом лікарів.

Видужує захисник Денис Попов, раніше отримав травму. Центрбек завершує курс реабілітації.

Нагадаємо гравець «Динамо» був недоступний після контрольного матчу проти «Емполі» (3:1).