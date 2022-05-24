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Шапаренко та Мудрик зазнали пошкоджень. Відомо про стан травмованого Попова

Збірна України продовжує підготовку до матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022
Футбол Збірна України
23:37
Шапаренко та Мудрик зазнали пошкоджень. Відомо про стан травмованого Попова
Микола Шапаренко (справа) / Фото - УАФ

Раніше в розташування збірної України прибули три представника АПЛ. З них не зміг влитися в тренувальний процес Віталій Миколенко через мікротравми.

Як повідомляє пресс-служба УАФ, пошкодження також отримали півзахисник Микола Шапаренко та вінгер Михайло Мудрик. Гравці проходять курс лікування з під наглядом лікарів.

Видужує захисник Денис Попов, раніше отримав травму. Центрбек завершує курс реабілітації.

Нагадаємо гравець «Динамо» був недоступний після контрольного матчу проти «Емполі» (3:1).

Сергій Стаднюк
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Теги

Микола Шапаренко Михайло Мудрік Денис Попов збірна Шотландії (футбол)

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