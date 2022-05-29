Ще мінус один. Збірна Шотландії втратила хавбека перед матчем з Україною

Його в заявці замінив представник нижчого дивізіону Англії

Райан Джек / Фото - The Sun

Півзахисник збірної Шотландії Райан Джек пропустить плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022. Про це повідомляє прес-служба національної асоціації.

Таким чином, представник «Рейнджерс» не зіграє проти України. У заявці його замінив хавбек англійської «Лутона» Аллан Кембелл.

Джек не є основним виконавцем збірної Шотландії. На рахунку 30-річного гравця 12 матчів за дорослу команду.

Раніше було оголошено список викликаних гравців британської команди на матчі плей-офф відбору на ЧС-2022.