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Ще одна втрата Шотландії. Проти збірної України не зіграє партнер Миколенка за «Евертоном»

Також тренер пояснив чому не буде іншого гравця з АПЛ
Футбол Збірна України
23:05
Ще одна втрата Шотландії. Проти збірної України не зіграє партнер Миколенка за «Евертоном»

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк оголосив список гравців, котрих викликав на матч проти України в плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу.

Там не знайшлося прізвища лідера команди Кірана Тірні, що представляє «Арсенал». Але окрім цього проти підопічних Олександра Петракова не зможе зіграти і Натан Петтерсон, що взимку перейшов з «Рейджерс» до «Евертону» і пропустив більшу частину другої половини сезону через травму. Він отримав виклик, але ще не відновився після пошкодження.

«Думаю, що в якихось з цих чотирьох чи, сподіваюся, п’яти матчів Натан зможе зіграти. Його повернення неминуче і все зводиться лише до того, коли він набере форму. Я б сказав, що він під сумнівом на гру з Україною.

З приводу Тірні. Для всіх, хто дізнався цю новину лише сьогодні, це, напевно, удар. Але ми з моїм штабом знали трохи заздалегідь, що Кіран не зможе зіграти в цих матчах. Це прикро і для Кірана, і для нас.

У Біллі Гілмора все гаразд. Мені шкода Кенні Макліна, який знову пропускає матчі збірної. Він не потрапив на Євро через травму і він не може грати зараз через зламаний палець».

Матч Шотландія – Україна запланований на 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє з Уельсом за путівку на чемпіонат світу-2022.

Головний тренер збірної України заявив, що його команда має подарувати країні ковток свіжого повітря.

Сергій Лук'яненко
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