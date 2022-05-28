Крім Довбика, «Торіно» хоче підписати ще одного гравця з УПЛ
Ще один клуб Серії А включився в боротьбу з «Торіно» за Довбика
Український форвард піде на підвищення
Нападаючий «Дніпра-1» Артем Довбик цікавий ще одному італійському клубу, повідомляє Il Resto del Carlino.
За інформацією джерела, «Болонья» включилася в боротьбу за українського форварда і має намір заплатити за нього «Дніпру- 1» не менше, ніж «Торіно». Український клуб хоче виручити за Довбика не менше 12 мільйонів євро.
«Болонья» закінчила сезон в Серії А на 13-му місці.
Нагадаємо, крім Довбика, «Торіно» націлився ще на одну зірку УПЛ.
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