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Світовий бокс. Тижневик

Ще один клуб Серії А включився в боротьбу з «Торіно» за Довбика

Український форвард піде на підвищення
Футбол Серія А
17:07
Ще один клуб Серії А включився в боротьбу з «Торіно» за Довбика

Нападаючий «Дніпра-1» Артем Довбик цікавий ще одному італійському клубу, повідомляє Il Resto del Carlino.

За інформацією джерела, «Болонья» включилася в боротьбу за українського форварда і має намір заплатити за нього «Дніпру- 1» не менше, ніж «Торіно». Український клуб хоче виручити за Довбика не менше 12 мільйонів євро.

«Болонья» закінчила сезон в Серії А на 13-му місці.

Нагадаємо, крім Довбика, «Торіно» націлився ще на одну зірку УПЛ.

Петро Приходько
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Теги

Артем Довбік СК Дніпро-1 Торіно Болонья

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