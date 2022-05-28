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Тема дня«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
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Що Анчелотті сказав гравцям «Реалу» на останньому тренуванні вже в Парижі

Тренер зібрав гравців довкола себе
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
13:25
Що Анчелотті сказав гравцям «Реалу» на останньому тренуванні вже в Парижі

Камери іспанського El Chiringuito зняли промову Карло Анчелотті до гравців «Реалу» під час їх останнього тренування вже в Парижі, на «Парк де Пренс», де пройде фінал Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля»:

«Те, що ми зробили до цього, вже не має значення. Ви всі тут для того, щоб насолоджуватися собою, що є найбільш важливою річчю у футболі.

Це буде приємно, але також і складно. Фінал – це вечірка. І після гри ми всі будемо щасливими».

Команда відповіла йому на ці слова оплесками.

Фінал Ліги чемпіонів «Реал» – «Ліверпуль» відбудеться 28 травня. Початок о 22:00.

На прес-конференції Анчелотті сказав, що навіть якщо його команда проведе найкращий матч, їй нічого не гарантовано.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотті

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