Циганков: «Війна має бути лише у фільмах»
Щодо Циганкова і інших гравців «Динамо» серйозних пропозицій немає
Суркіс не має наміру продавати футболістів за «копійки»
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Киев
У «Динамо» не надходило серйозних пропозицій про трансфери гравців. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».
На цей момент серйозної пропозиції на жодного футболіста немає, включаючи Циганкова. Віддавати футболістів за копійки президент «Динамо» не збирається.
Він вважає, що зараз вистачить сил і можливостей, щоб втримати команду, щоб команда змогла поборотися за вихід в Лігу чемпіонів. Якщо за Циганкова ніхто не запропонує 20 і більше мільйонів, то я думаю, що він нікуди не піде.
У січні повідомлялося, що Циганков відмовився від переходу в «Монако».
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