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Щодо Циганкова і інших гравців «Динамо» серйозних пропозицій немає

Суркіс не має наміру продавати футболістів за «копійки»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:38
Щодо Циганкова і інших гравців «Динамо» серйозних пропозицій немає
Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Киев

У «Динамо» не надходило серйозних пропозицій про трансфери гравців. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

На цей момент серйозної пропозиції на жодного футболіста немає, включаючи Циганкова. Віддавати футболістів за копійки президент «Динамо» не збирається.

Він вважає, що зараз вистачить сил і можливостей, щоб втримати команду, щоб команда змогла поборотися за вихід в Лігу чемпіонів. Якщо за Циганкова ніхто не запропонує 20 і більше мільйонів, то я думаю, що він нікуди не піде.

У січні повідомлялося, що Циганков відмовився від переходу в «Монако».

Сергій Стаднюк
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Теги

Віктор Циганков Динамо Київ Ігор Циганик

Коментарі 1

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20 травня 2022р. 21:00
по циганкову и другим пидерам интереса нет! Своих чтоли хватает?
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