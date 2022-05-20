Щодо Циганкова і інших гравців «Динамо» серйозних пропозицій немає

Суркіс не має наміру продавати футболістів за «копійки»

Віктор Циганков / Фото - ФК Динамо Киев

У «Динамо» не надходило серйозних пропозицій про трансфери гравців. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

На цей момент серйозної пропозиції на жодного футболіста немає, включаючи Циганкова. Віддавати футболістів за копійки президент «Динамо» не збирається. Він вважає, що зараз вистачить сил і можливостей, щоб втримати команду, щоб команда змогла поборотися за вихід в Лігу чемпіонів. Якщо за Циганкова ніхто не запропонує 20 і більше мільйонів, то я думаю, що він нікуди не піде.

У січні повідомлялося, що Циганков відмовився від переходу в «Монако».