Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»

Колишній гравець і тренер збірної України зазначив, що на заводі в Маріуполі воюють фанати

Андрій Шевченко / Фото - Twitter

Колишній нападник і тренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв'ю програмі «Бомбардір» висловив думку про ситуацію на заводі «Азовсталь». Спеціаліст подякував героїв країни.

Той героїзм, який показують хлопці на «Азовсталі», буде величезними літерами записаний в історію України. Те, що там вболівальники «Динамо», збірної України, різних наших клубів, говорить про те, що футбол дуже важливий для України. Футбол - це таке об'єднує ланка. Те, що роблять наші хлопці - це просто чіпає серце. Так, як вони захищають, стоять до кінця... Спасибі вам величезне!

раніше Шевченка зустрівся з Володимиром Зеленським для дуже важливої мети.