Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Колишній гравець і тренер збірної України зазначив, що на заводі в Маріуполі воюють фанати
20:46
Андрій Шевченко / Фото - Twitter
Колишній нападник і тренер збірної України Андрій Шевченко в інтерв'ю програмі «Бомбардір» висловив думку про ситуацію на заводі «Азовсталь». Спеціаліст подякував героїв країни.
Той героїзм, який показують хлопці на «Азовсталі», буде величезними літерами записаний в історію України. Те, що там вболівальники «Динамо», збірної України, різних наших клубів, говорить про те, що футбол дуже важливий для України.
Футбол - це таке об'єднує ланка. Те, що роблять наші хлопці - це просто чіпає серце. Так, як вони захищають, стоять до кінця... Спасибі вам величезне!
раніше Шевченка зустрівся з Володимиром Зеленським для дуже важливої мети.
Коментарі 0