Шевченко грає з Мессі, Пірло та іншими. Трансляція благодійного матчу

Команди зіграють два тайми по 35 хвилин

Андрій Шевченко / Фото - Twitter

Колишній гравець і тренер збірної України Андрій Шевченко бере участь в Integration Heroes Match.

Зустріч проходить на «Сан-Сіро». Серед футбольних зірок в склади команд увійшли Самюель Ето'о, Ліонель Мессі, Карлес Пуйоль, Андреа Пірло, Пауло Дібала та інші. Гра триватиме два тайми по 35 хвилин.

Частина виручених грошей піде на вирішення гуманітарних проблем в Україні. Також частка виручки відправиться в фонд легендарного камерунського форварда.

раніше Шевченка вручив кубок чемпіона Франції переможцю Ліги 1 ПСЖ.