Український тренер Андрій Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну у війні з росією.

- Повна підтримка. Європейські країни, включаючи світову спільноту підтримують Україну, але є країни, які приймають нейтральну позицію. Весь світ засуджує війну, яку розв'язала Російська Федерація проти нашого народу. У нас є підтримка. З тими людьми, з якими я спілкуюся - дуже велика аудиторія. Вони дуже підтримують Україну.

- Хто з іноземних футболістів висловив найбільшу і цінну підтримку?

- Я вважаю, що це Роберт Левандовскі, капітан збірної Польщі. Він дуже багато зробив. В Англії на рівні прем'єр-ліги є підтримка від команд, в Італії теж. Кожна команда завжди перед грою робить пости, робить фотографії «Зупиніть війну». Тут певна кампанія, яка сьогодні йде на те, щоб зупинити цю війну і допомогти Україні