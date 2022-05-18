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Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну

Тренер згадав Левандовскі
Футбол Футбол в Європі
19:59
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну

Український тренер Андрій Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну у війні з росією.

- Ви тривалий час були за кордоном, спілкувалися з багатьма людьми, якась реальна підтримка України з боку іноземного ком'юніті?

- Повна підтримка. Європейські країни, включаючи світову спільноту підтримують Україну, але є країни, які приймають нейтральну позицію. Весь світ засуджує війну, яку розв'язала Російська Федерація проти нашого народу. У нас є підтримка. З тими людьми, з якими я спілкуюся - дуже велика аудиторія. Вони дуже підтримують Україну.

- Хто з іноземних футболістів висловив найбільшу і цінну підтримку?

- Я вважаю, що це Роберт Левандовскі, капітан збірної Польщі. Він дуже багато зробив. В Англії на рівні прем'єр-ліги є підтримка від команд, в Італії теж. Кожна команда завжди перед грою робить пости, робить фотографії «Зупиніть війну». Тут певна кампанія, яка сьогодні йде на те, щоб зупинити цю війну і допомогти Україні

Нагадаємо, Шевченко приїхав до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським.

Джерело: Tribuna Петро Приходько
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Андрій Шевченко Роберт Левандовскі

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