Світоліна опустилася на одну позицію, Саккарі стала третьою ракеткою світу
Шевченко, Світоліна та Стаховський приїхали для зустрічі фонду в підтримку українських спортсменів
Організація підтримує юних тенісистів, які були змушені покинути Україну
13:47
Стаховський і Шевченко / Фото: Instagram
Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський в своєму Instagram повідомив про зустріч у Парижі з Еліною Світоліною та Андрієм Шевченком
в рамках заходу для Фонду Світоліною, який займається допомогою юним тенісистам:
Прибув до Парижу для івенту «зустрінься і привітайся» для Фонду Світоліної. Завжди радий бути частиною спільноти, яка «віддає».
Нагадаємо, що програма акумулювала 65 тисяч євро для молодих українських гравців.
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