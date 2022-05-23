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Шевченко, Світоліна та Стаховський приїхали для зустрічі фонду в підтримку українських спортсменів

Організація підтримує юних тенісистів, які були змушені покинути Україну
Футбол
13:47
Шевченко, Світоліна та Стаховський приїхали для зустрічі фонду в підтримку українських спортсменів
Стаховський і Шевченко / Фото: Instagram

Екс-перша ракетка України Сергій Стаховський в своєму Instagram повідомив про зустріч у Парижі з Еліною Світоліною та Андрієм Шевченком в рамках заходу для Фонду Світоліною, який займається допомогою юним тенісистам:

Прибув до Парижу для івенту «зустрінься і привітайся» для Фонду Світоліної. Завжди радий бути частиною спільноти, яка «віддає».

Нагадаємо, що програма акумулювала 65 тисяч євро для молодих українських гравців.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Еліна Світоліна Сергій Стаховський Андрій Шевченко

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