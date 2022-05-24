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Шевченко: «У мене до цих пір чинний контракт з «Дженоа»

Спеціаліст не знає коли повернеться на тренерську лаву
Футбол Серія А
09:39
Шевченко: «У мене до цих пір чинний контракт з «Дженоа»

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко привітав «Мілан», де він став легендою в якості гравця, і розповів, що до сих пір на контракті з «Дженоа». Слова українця призводить Twitter-паблік Milan Posts.

«Перемога Мілана була величезною перемогою. Я вітаю всіх після 11 років без перемог.

Леау чемпіон? Все залежить від нього. Він хлопець, який провів відмінний сезон.

З приводу Ібрагімовича, то поки у нього є мотивація, яку він показав в цьому сезоні, він ще може грати.

Я не знаю, коли повернуся в Італію як тренер, у мене до цих пір чинний контракт з «Дженоа».

Нагадаємо, що «Дженоа» за підсумками минулого сезону вилетіла до Серії Б.

Карен Агабекян
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Андрій Шевченко

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