Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:50
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул
11:30
Пляжний волейбол. King of the Court. Утрехт

Шевченко візьме участь в церемонії нагородження чемпіона Ліги 1

Український тренер буде нагороджувати ПСЖ
Футбол Ліга 1
09:59
Шевченко візьме участь в церемонії нагородження чемпіона Ліги 1

Український тренер Андрій Шевченко візьме участь в церемонії нагородження ПСЖ трофеєм французької Ліги 1, повідомляє офіційний сайт парижан.

Шевченко буде вручати ПСЖ чемпіонський титул.

Крім того, Шевченко буде нагороджувати кращого бомбардира Ліги 1, поки таким є Кіліан Мбаппе (25 голів).

ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції, в останньому турі парижані візьмуть «Метц».

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

ПСЖ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
ПСЖ готовий за 70 млн євро придбати головного таланта «Мілана». «Россонері» бажають продовжити угоду з португальцем
Футбол Ліга 1
19 травня 11:53
Ді Марія може підписати з «Ювентусом» однорічний контракт з солідною зарплатою
Ді Марія може підписати з «Ювентусом» однорічний контракт з солідною зарплатою
Футбол Серія А
17 травня 10:56
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Мбаппе узгодив особисті деталі контракту з «Реалом», але угоду ще не підписав
Футбол Ліга 1
17 травня 09:24
Мбаппе вже домовився з «Реалом» про перехід влітку в статусі вільного агента
Мбаппе вже домовився з «Реалом» про перехід влітку в статусі вільного агента
Футбол Ліга 1
16 травня 14:51
Мбаппе: «Рішення про моє майбутнє майже прийняте. Я оголошу його перед від'їздом до збірної в червні»
Мбаппе: «Рішення про моє майбутнє майже прийняте. Я оголошу його перед від'їздом до збірної в червні»
Футбол Ліга 1
16 травня 08:46
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Ді Марія прагне стати гравцем «Ювентуса»
Футбол Серія А
11 травня 19:51

Новини: Футбол

Павелко назвав варіанти існування УПЛ після війни
Павелко назвав варіанти існування УПЛ після війни
Українська Прем'єр-ліга
11:49
Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»
Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»
Серія А
10:35
П'ятов: «Донецьк, ми ще повернемося»
П'ятов: «Донецьк, ми ще повернемося»
Українська Прем'єр-ліга
10:14
Шевченко візьме участь в церемонії нагородження чемпіона Ліги 1
Шевченко візьме участь в церемонії нагородження чемпіона Ліги 1
Ліга 1
09:59
UEFA презентував збірну сезону Ліги Європи
UEFA презентував збірну сезону Ліги Європи
Ліга Європи UEFA
09:45
Стала відома одна з причин того, що Шевченко покинув «Дженоа»
Стала відома одна з причин того, що Шевченко покинув «Дженоа»
Українські легіонери
08:54
Рашисти розбомбили харківський стадіон
Рашисти розбомбили харківський стадіон
Українська Прем'єр-ліга
08:40
Ребров: «Я розумію позицію тімощука»
Ребров: «Я розумію позицію тімощука»
В Україні
08:14
Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Лунін не зіграв в останньому матчі сезону в Прімері. «Реал» і «Бетис» не забивали
Прімера
20 травня 23:55
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
Всі новини