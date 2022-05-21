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Шевченко візьме участь в церемонії нагородження чемпіона Ліги 1
Український тренер буде нагороджувати ПСЖ
Український тренер Андрій Шевченко візьме участь в церемонії нагородження ПСЖ трофеєм французької Ліги 1, повідомляє офіційний сайт парижан.
Шевченко буде вручати ПСЖ чемпіонський титул.
Крім того, Шевченко буде нагороджувати кращого бомбардира Ліги 1, поки таким є Кіліан Мбаппе (25 голів).
ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції, в останньому турі парижані візьмуть «Метц».
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