Шевченко: «Жоден російський спортсмен не повинен брати участь в жодному змаганні»

Легенда українського футболу Андрій Шевченко вважає, що жоден російський спортсмен не повинен брати участь ні в яких змаганнях.

- Я вважаю з перших днів, що в Україні є війна. Жоден російський спортсмен не повинен брати участь ні в одному змаганні. Це стосується всіх видів спорту. Це моя позиція.

- Чи спілкуєтеся ви з кимось із російських спортсменів, футболістів?

- Ні, я не спілкуюся. У мене є своя позиція, і я її всюди висловлюю. Я підтримую свій народ, свою країну. Сьогодні українські спортсмени позбавлені взагалі якоїсь можливості брати участь, ми говоримо і про дітей, які позбавлені можливості чимось займатися тут. Тут літають бомби, вибухають снаряди, йде повноцінна война.