Шевченко: «Зроблю все для перемоги України і повернуся до Києва з хорошими новинами»

Андрій Шевченко / Фото - Instagram спеціаліста

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко в своєму Instagram підсумував візит до Києва.

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Це всього один клік. Але можливо, він врятує чиєсь життя. Слава Україні!