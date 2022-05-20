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Шевченко: «Зроблю все для перемоги України і повернуся до Києва з хорошими новинами»

Екс-тренер збірної зробив фотозвіт про свій візит до столиці
Футбол Збірна України
20:20
Шевченко: «Зроблю все для перемоги України і повернуся до Києва з хорошими новинами»
Андрій Шевченко / Фото - Instagram спеціаліста

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко в своєму Instagram підсумував візит до Києва.

Мій рідний Київ зустрів каштанами, теплом, спогадами дитинства та болем втрат від страшної війни. Але головне — Київ зустрів людьми. Неймовірними, щирими, відкритими, відчайдушними. Людьми, які люблять Україну і зроблять все задля її перемоги.

Я теж зроблю все для цього і скоро повернуся знову з хорошими новинами.  А поки прошу вашої підтримки — зробіть пожертву на підтримку України на @u24.gov.ua

Це всього один клік. Але можливо, він врятує чиєсь життя. Слава Україні!

Раніше фахівець поділився думкою про ситуацію на «Азовсталі».

Сергій Стаднюк
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Андрій Шевченко

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