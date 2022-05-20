Шевченко: «Футбол – ланка об'єднання. Наші вболівальники показують героїзм на «Азовсталі»
Шевченко: «Зроблю все для перемоги України і повернуся до Києва з хорошими новинами»
Екс-тренер збірної зробив фотозвіт про свій візит до столиці
20:20
Андрій Шевченко / Фото - Instagram спеціаліста
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко в своєму Instagram підсумував візит до Києва.
Мій рідний Київ зустрів каштанами, теплом, спогадами дитинства та болем втрат від страшної війни. Але головне — Київ зустрів людьми. Неймовірними, щирими, відкритими, відчайдушними. Людьми, які люблять Україну і зроблять все задля її перемоги.
Я теж зроблю все для цього і скоро повернуся знову з хорошими новинами. А поки прошу вашої підтримки — зробіть пожертву на підтримку України на @u24.gov.ua
Це всього один клік. Але можливо, він врятує чиєсь життя. Слава Україні!
Раніше фахівець поділився думкою про ситуацію на «Азовсталі».
Коментарі 0