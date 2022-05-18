Шевченко під час війни повернувся в Київ
Шевченко зустрівся з Зеленським задля дуже важливої мети
Легенда українського футболу приїхав до Президента України
Легендарний український екс-футболіст Андрій Шевченка зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє офіційний сайт глави нашої держави.
Зустріч була присвячена створенню бренду United24. Шевченко став його першим коморою. Бренд буде збирати гроші на три напрямки: оборона і розмінування, медична допомога і відбудова України.
Нагадаємо, сьогодні Шевченко прибув до Києва.
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