Шевчук увійшов до тренерського штаб юнацької збірної України

Головним наставником команди U-19 залишився Володимир Єзерський

Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський висловився в ефірі Футбол NEWS з приводу входження екс-захисника «Шахтаря» В'ячеслава Шевчука в свій штаб.

В’ячеслава Анатолійовича Шевчука я знаю давно. Ми знаємо, який він чудовий гравець. Не один рік програв за збірну України, вже має певний досвід як головного тренера і тренера в Прем’єр-лізі. Звичайно, такий харизматичний, достатньо досвідчений. Звичайно, ця людина мені допоможе у підготовці якраз з такими молодими гравцями. Цей досвід, я впевнений, нам допоможе.

Після завершення кар'єри Шевчук працював на телебаченні. Однак після скандалу з водінням в нетверезому стані, Йому довелося покинути ТБ. пізніше він став спортивним директором «Вереса».