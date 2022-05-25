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Шевчук: «Вже цієї осені «Верес» буде грати в мирному Рівному»

Рівненський клуб не проти також почати сезон за кордоном
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:45
Шевчук: «Вже цієї осені «Верес» буде грати в мирному Рівному»

Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук висловився про готовність ровенского клубу до наступного сезону УПЛ.

«Дуже важливо продовжити грати в футбол, оскільки це спорт номер один в світі. Футбол потрібен Україні в цей складний час. Я впевнений, що потрібно проводити наступний сезон в Польщі, Туреччині або Словаччини. Футболісти принесуть більше користі, якщо гратимуть і прославляти нашу країну на весь світ.

«Верес» буде жити. Якщо УАФ прийме рішення грати за кордоном, то клуб візьме участь в чемпіонаті України. У нас майже закінчено будівництво стадіону. Сподіваюся, що вже цієї осені, в мирний час, «Верес» буде грати в Рівному.

Президент клубу говорив мені, що готовий фінансувати команду на тому ж рівні, що був і до війни. Сподіваюся, що все буде добре, і футбол в Рівне буде відроджуватися ».

Нагадаємо, нинішній сезон УПЛ був достроково завершено через повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Верес В'ячеслав Шевчук

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