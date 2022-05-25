Шевчук: «Вже цієї осені «Верес» буде грати в мирному Рівному»

Спортивний директор «Вереса» В'ячеслав Шевчук висловився про готовність ровенского клубу до наступного сезону УПЛ.

«Верес» буде жити. Якщо УАФ прийме рішення грати за кордоном, то клуб візьме участь в чемпіонаті України. У нас майже закінчено будівництво стадіону. Сподіваюся, що вже цієї осені, в мирний час, «Верес» буде грати в Рівному.

Президент клубу говорив мені, що готовий фінансувати команду на тому ж рівні, що був і до війни. Сподіваюся, що все буде добре, і футбол в Рівне буде відроджуватися ».