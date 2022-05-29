«Слава націі и п*здець російській федерації, оісь вам і фінал ЛЧ». Як «папа» Поворознюк коментував головний матч року

Коментатор, якого ми хотіли чути все життя

На платформі Megogo можна було почути коментар фіналу Ліги чемпіонів від президента «Інгульца» Олександра Поворознюка. Просто послухайте, як яскраво і одіозно він це робить. Нагадаємо, Лігу чемпіонів в нинішньому сезоні виграв мадридський «Реал».

Петро Приходько