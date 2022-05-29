Майбутній суперник збірної України розповів, що завадило «Ліверпулю» виграти ЛЧ
«Слава націі и п*здець російській федерації, оісь вам і фінал ЛЧ». Як «папа» Поворознюк коментував головний матч року
Коментатор, якого ми хотіли чути все життя
15:55
На платформі Megogo можна було почути коментар фіналу Ліги чемпіонів від президента «Інгульца» Олександра Поворознюка. Просто послухайте, як яскраво і одіозно він це робить.
Нагадаємо, Лігу чемпіонів в нинішньому сезоні виграв мадридський «Реал».
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