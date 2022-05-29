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Соболь із затримкою прибув до збірної України через оформлення візи
Захисник передостаннім приєднався до «синьо-жовтих» перед матчем із Шотландією
10:00
Едуард Соболь / Фото - УАФ
Захисник Едуард Соболь напередодні прибув в розташування збірної України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Затримка була викликана тим, що британська віза для гравця не була зроблена в термін. Нею займався «Брюгге» – клуб футболіста.
Останнім в табір збірної повинен прибути голкіпер Андрій Лунін. Цієї ночі його «Реал» виграв Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, вже 1 червня відбудеться півфінал плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. У ньому Україна зустрінеться з Шотландією.
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