Соболь із затримкою прибув до збірної України через оформлення візи

Захисник передостаннім приєднався до «синьо-жовтих» перед матчем із Шотландією

Едуард Соболь / Фото - УАФ

Захисник Едуард Соболь напередодні прибув в розташування збірної України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Затримка була викликана тим, що британська віза для гравця не була зроблена в термін. Нею займався «Брюгге» – клуб футболіста.

Останнім в табір збірної повинен прибути голкіпер Андрій Лунін. Цієї ночі його «Реал» виграв Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, вже 1 червня відбудеться півфінал плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. У ньому Україна зустрінеться з Шотландією.