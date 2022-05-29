Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
11:55
Телемагазин
10:00
Вечір боксу. Boxing Jungle 2

Соболь із затримкою прибув до збірної України через оформлення візи

Захисник передостаннім приєднався до «синьо-жовтих» перед матчем із Шотландією
Футбол Збірна України
10:00
Соболь із затримкою прибув до збірної України через оформлення візи
Едуард Соболь / Фото - УАФ

Захисник Едуард Соболь напередодні прибув в розташування збірної України. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Затримка була викликана тим, що британська віза для гравця не була зроблена в термін. Нею займався «Брюгге» – клуб футболіста.

Останнім в табір збірної повинен прибути голкіпер Андрій Лунін. Цієї ночі його «Реал» виграв Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, вже 1 червня відбудеться півфінал плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. У ньому Україна зустрінеться з Шотландією.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Шотландії (футбол) Едуард Соболь

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Соболь – про підготовку до Шотландії: «Хлопці у гарному настрої і кондиціях»
Соболь – про підготовку до Шотландії: «Хлопці у гарному настрої і кондиціях»
Футбол Збірна України
11:01
Шапаренко повернувся до загальної групи збірної України перед матчем із Шотландією
Шапаренко повернувся до загальної групи збірної України перед матчем із Шотландією
Футбол Збірна України
10:23
П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»
П'ятов: «Ми готуємося до стилю Шотландії і спробуємо не дати їм забити»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
28 травня 19:43
Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»
Петраков: «Ми змоделювали гру збірної Шотландії»
Футбол Збірна України
27 травня 08:16
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Малиновський: «Нас попросили поставитися до останньої гри як до офіційної»
Футбол Збірна України
27 травня 07:58
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Фанати збірної Шотландії співатимуть гімн України перед матчем з «синьо-жовтими»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
26 травня 21:59

Новини: Футбол

Єзерський назвав фаворита групи збірної України в еліт-раунді відбору на Євро-2022 (U-19)
Єзерський назвав фаворита групи збірної України в еліт-раунді відбору на Євро-2022 (U-19)
Збірна України
11:46
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Два найбільші трофеї Європи загорнуті в прапор України. Найголовніші фото сезону, що завершився
Ліга чемпіонов UEFA
11:39
Майбутній суперник збірної України розповів, що завадило «Ліверпулю» виграти ЛЧ
Майбутній суперник збірної України розповів, що завадило «Ліверпулю» виграти ЛЧ
Ліга чемпіонов UEFA
11:26
Соболь – про підготовку до Шотландії: «Хлопці у гарному настрої і кондиціях»
Соболь – про підготовку до Шотландії: «Хлопці у гарному настрої і кондиціях»
Збірна України
11:01
Марсело оголосив про відхід з «Реала» після 15 років у клубі
Марсело оголосив про відхід з «Реала» після 15 років у клубі
Ліга чемпіонов UEFA
10:44
Шапаренко повернувся до загальної групи збірної України перед матчем із Шотландією
Шапаренко повернувся до загальної групи збірної України перед матчем із Шотландією
Збірна України
10:23
Соболь із затримкою прибув до збірної України через оформлення візи
Соболь із затримкою прибув до збірної України через оформлення візи
Збірна України
10:00
Хавбек «Реала» – про фінал ЛЧ: «Непроста гра, але Куртуа був неймовірним»
Хавбек «Реала» – про фінал ЛЧ: «Непроста гра, але Куртуа був неймовірним»
Ліга чемпіонов UEFA
09:37
Бензема: «Найважча перемога, фортуна була на боці «Реалу»
Бензема: «Найважча перемога, фортуна була на боці «Реалу»
Ліга чемпіонов UEFA
09:11
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини