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Соболь – про підготовку до Шотландії: «Хлопці у гарному настрої і кондиціях»
Найважливіший матч збірної України відбудеться вже 1 червня
11:01
Едуард Соболь / Фото - УАФ
Захисник Едуард Соболь поділився враженнями після прибуття до розташування збірної України. Слова представника «Брюгге» передає прес-служба УАФ.
Дуже радий, що нарешті дістався збірної. З великою радістю зустрівся з хлопцями – дуже заскучив за ними! Просто щасливий знову бути тут!
Часу на втягування в процес немає, тому я готовий одразу включитися в тренування. Хлопці всі, бачу, у гарному гуморі та добрих кондиціях, тож бажання показати себе зашкалює.
Нагадаємо, Соболь з затримкою прибув до збірної України через оформлення британської візи.
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