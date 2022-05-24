Сьогодні донецькому «Шахтарю» виповнилося 86 років

За час свого існування «гірники» стали однією з найтитулованіших команд в Україні

24 травня 86 років виповнилося тринадцятиразовому чемпіону України донецькому «Шахтарю».



Зазначимо, що до липня 1946 роки команда називалася «Стахановець».

За час свого існування «Шахтар» вигравав Кубок UEFA в 2009 році, ставши його останнім володарем. При цьому, донеччани 13 разів ставали чемпіонами України (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 року, 2017, 2018, 2019, 2020).

На рахунку «Шахтаря» 13 перемог в Кубку України (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) і дев'ять в Суперкубку (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 , 2017, 2021).

У сезоні 2021/2022 рр. чемпіонат України з футболу завершився достроково без визначення чемпіона. При цьому, «Шахтар» йшов на першому місці і тому в наступному сезоні Ліги чемпіонів зіграє на стадії групового етапу.