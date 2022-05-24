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THE FOOTBALL REVIEW

Соломон потрапив до сфери інтересів «Тоттенхема»

Лондонський клуб готовий задовольнити фінансовий запит «гірників»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:19
Соломон потрапив до сфери інтересів «Тоттенхема»
Манор Соломон / Фото - Facebook
Хавбек «Шахтаря» Манор Соломон може продовжити кар'єру в одному з лондонських клубів АПЛ. Про це повідомляє Tottenham Insight.

Нині інтерес до ізраїльтянина проявляє «Тоттенхем». Спочатку «шпори» придивлялися до 22-річного футболісту, проте коли виникла інформація про перехід гравця в «Фулхем», то відразу вибули з боротьби за вінгера.

Відзначається, що сума в 7 мільйонів фунтів, в яку нібито оцінює «Шахтар» свого легіонера, не стане бар'єром для лондонського клубу. 

Нагадаємо, що напередодні трансфер Соломона в «Фулхем» зірвався.
Володимир Кириченко
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Теги

Манор Соломон Шахтар Донецьк Тоттенхем

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