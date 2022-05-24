Трансфер Соломона в «Фулгем» зірвався
Соломон потрапив до сфери інтересів «Тоттенхема»
Лондонський клуб готовий задовольнити фінансовий запит «гірників»
Манор Соломон / Фото - FacebookХавбек «Шахтаря» Манор Соломон може продовжити кар'єру в одному з лондонських клубів АПЛ. Про це повідомляє Tottenham Insight.
Нині інтерес до ізраїльтянина проявляє «Тоттенхем». Спочатку «шпори» придивлялися до 22-річного футболісту, проте коли виникла інформація про перехід гравця в «Фулхем», то відразу вибули з боротьби за вінгера.
Відзначається, що сума в 7 мільйонів фунтів, в яку нібито оцінює «Шахтар» свого легіонера, не стане бар'єром для лондонського клубу.
Нагадаємо, що напередодні трансфер Соломона в «Фулхем» зірвався.
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