Соломон: «Швидше за все, я більше не буду грати в «Шахтарі»

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон заявив, що незабаром покине донецький клуб.

Я не знаю, яким буде моє майбутнє і де я буду грати в наступному сезоні, швидше за все, я більше не буду грати в «Шахтарі» і підпишу контракт з іншим клубом. Поки не знаю, де я опинюся, але це питання часу. Чи буде трансфер в «Фулхем»? Більшість публікацій з цього приводу невірні »