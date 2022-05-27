Соломон потрапив до сфери інтересів «Тоттенхема»
Соломон: «Швидше за все, я більше не буду грати в «Шахтарі»
Ізраїльський легіонер покине донецький клуб
Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон заявив, що незабаром покине донецький клуб.
«Я тривалий час не грав в офіційних матчах після періоду в березні зі збірною. В цей час я тренувався краще, ніж за все своє життя, я працював над тим, що хотів, і покращував те, що хотів. В особистих тренуваннях ми працювали дуже важко, і я провів ще дві з половиною тижні з «Шахтарем» в Туреччині. Я прекрасно себе почуваю на тренуваннях з командою, але гра - це щось інше.
Я не знаю, яким буде моє майбутнє і де я буду грати в наступному сезоні, швидше за все, я більше не буду грати в «Шахтарі» і підпишу контракт з іншим клубом. Поки не знаю, де я опинюся, але це питання часу. Чи буде трансфер в «Фулхем»? Більшість публікацій з цього приводу невірні »
Раніше повідомлялося, що Соломон потрапив в сферу інтересів «Тоттенхема».
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