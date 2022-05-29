Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Справедливо. Став відомий кращий гравець фіналу Ліги чемпіонів
Без цього футболіста «Реалу» було б складно залишити свої ворота в недоторканності
07:00
Воротар мадридського «Реалу» Тібо Куртуа був визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів.
Дев'ять сейвів бельгійця допомогли «вершковим» мінімально обіграти «Ліверпуль» (1: 0).
«Реал» в 14-й раз виграв найпрестижніший євротурнір.
Нагадаємо, другим воротарем мадридців є українець Андрій Лунін.
Коментарі 0