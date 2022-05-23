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Справжній діамант «Мілана». Рафаель Леау визнаний MVP сезону-2021/22 Серії А
Португальський форвард допоміг команді завоювати скудетто
Рафаэл Леау / Фото - TwitterНападник «Мілана» Рафаель Леау визнаний найціннішим гравцем Серії А сезону-2021/22. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
При визначенні переможця враховувалися не тільки статистичні дані, але і гра без м'яча, внесок в командні дії, а також технічні показники.
У 34 матчах Серії А 22-річний португалець забив 11 голів і оформив 8 ассістів.
Нагадаємо, «Мілан» вперше за 11 років виграв чемпіонат Італії.
Раніше повідомлялося, що «россонері» готові продати Леау за 100 млн євро. ПСЖ хоче провернути трансфер португальця.