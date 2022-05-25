Суркіс: «Бажаю «Шахтарю» найшвидшої нашої перемоги і повернення до українського Донецьку»
Срна: «Шахтар» зробить усе, щоб навіть у такій ситуації діти почували себе комфортно»
Директор донецького клубу розповів про благодійну ініціативу у Львові
Даріо Срна / Фото - ФК Шахтар
Директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна розповів про роботу благодійної ініціативи Shelter Centre у Львові. Слова екс-футболіста передає прес-служба «гірників».
Коли ми поїхали з Донецька 2014 року, то грали на «Арені Львів», а нині зустрічаємо людей з усієї України. Тяжкі часи, та ми тут для того, щоб допомогти одне одному.
Ми вже проходили через усе це і знаємо, що в таких ситуаціях слід допомагати. Радіємо, що можемо надати підтримку людям, які цього сьогодні потребують. «Шахтар» це робив завжди, президент клубу це робив завжди, і ми допомагатимемо надалі. Тут багато дітей – це майбутнє країни. Ми зробимо все, щоб навіть за такої ситуації вони почувалися комфортно.
раніше було оголошено про ще один благодійному матчі «Шахтаря».
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