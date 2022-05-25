Срна: «Шахтар» зробить усе, щоб навіть у такій ситуації діти почували себе комфортно»

Даріо Срна / Фото - ФК Шахтар

Директор «Шахтаря» з футболу Даріо Срна розповів про роботу благодійної ініціативи Shelter Centre у Львові. Слова екс-футболіста передає прес-служба «гірників».

Ми вже проходили через усе це і знаємо, що в таких ситуаціях слід допомагати. Радіємо, що можемо надати підтримку людям, які цього сьогодні потребують. «Шахтар» це робив завжди, президент клубу це робив завжди, і ми допомагатимемо надалі. Тут багато дітей – це майбутнє країни. Ми зробимо все, щоб навіть за такої ситуації вони почувалися комфортно.