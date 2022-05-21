Стала відома одна з причин того, що Шевченко покинув «Дженоа»

Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» розповів, чому Андрій Шевченко покинув «Дженоа» в січні 2022-го року.

А Шевченко хотів, щоб поруч з ним працював італієць, добре розуміє італійський ринок. І тоді можна було б говорити про те, щоб будувати команду, яка збереже прописку в Серії А. Керівництво «Дженоа» обіцяло Шевченко підписати Сабатіні, але коли українець вже працював головним тренером, боси клубу відмовилися брати цього італійського фахівця. І Сабатіні почав працювати з «Салернітаною». І тепер «Дженоа» вилітає з Серії А, а у «Салернітани» є всі шанси залишитися. І якраз те, що не вдалося працювати з Вальтером Сабатіні, і стало причиною припинення співпраці Шевченка з «Дженоа».