Стала відома одна з причин того, що Шевченко покинув «Дженоа»
Український журналіст Ігор Циганик в шоу «Циганик лайв» розповів, чому Андрій Шевченко покинув «Дженоа» в січні 2022-го року.
«Ми багато тем проговорили з Шевченка з приводу« Дженоа ». І він повідав історію дуже критичну для нього. Коли Шевченко погоджувався приймати «Дженоа», у нього була одна умова: спортивним директором повинен бути Вальтер Сабатіні. Це дуже відомий технічний спортивний директор багатьох клубів. Один з найвідоміших спортивних директорів, які працювали в Італії. І Шевченко перед тим як прийти в «Дженоа» з ним поговорив і домовився про те, що вони будуть разом працювати. Але керівництво клубу відмовилося від послуг Сабатіні. І це була проблема для Шевченка. Взяли зовсім іншу людину, не італійця.
А Шевченко хотів, щоб поруч з ним працював італієць, добре розуміє італійський ринок. І тоді можна було б говорити про те, щоб будувати команду, яка збереже прописку в Серії А. Керівництво «Дженоа» обіцяло Шевченко підписати Сабатіні, але коли українець вже працював головним тренером, боси клубу відмовилися брати цього італійського фахівця. І Сабатіні почав працювати з «Салернітаною». І тепер «Дженоа» вилітає з Серії А, а у «Салернітани» є всі шанси залишитися. І якраз те, що не вдалося працювати з Вальтером Сабатіні, і стало причиною припинення співпраці Шевченка з «Дженоа».
Нагадаємо, «Дженоа» вилетів з Серії А за тур до фінішу.
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