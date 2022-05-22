Стало відомо, хто залишає іспанську Прімеру за підсумками сезону

«Кадіс» врятувався в останньому турі

Вже відома трійка аутсайдерів, яка опускається в Сегунду за підсумками заключного туру Прімери.

В останньому турі «Мальорка» обіграла «Осасуну» (2: 0), а «Кадіс» на виїзді подужав «Алавес» (1: 0). «Гранада» в свою чергу переграти «Еспаньол» (0: 0) не змогла.

Таким чином, «Мальорка» і «Кадіс» врятувалися від вильоту, а «Гранада» слідом за «Леванте» і «Алавесом» опуститься в Сегунду.

Нагадаємо, достроковим чемпіоном Іспанії в нинішньому сезоні став мадридський «Реал».



