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Стало відомо що Мбаппе написав Флорентіно Пересу, коли відмовив Реалу

І що йому на це відповів президент мадридського клубу
Футбол Ліга 1
15:04
Стало відомо що Мбаппе написав Флорентіно Пересу, коли відмовив Реалу

Французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прийняв рішення продовжити з клубом контракт і відмовив в переході «Реалу».

Виданню El Chiringuito стало відомо що гравець написав президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу, коли відмовився від пропозиції вершкових:

«Містер Флорентіно Перес, повідомляю вас про те, що я вирішив залишитися в ПСЖ. Я хочу подякувати вам за надану мені можливість грати за «Реал» – клуб, за який я вболіваю з дитинства. Сподіваюся, ви зрозумієте моє рішення. Удачі у фіналі Ліги чемпіонів».

Йому у відповідь Перес надіслав наступне повідомлення:

«Мені шкода, що все так склалося останніми днями. Вони розбили мрію, яка була з дитинства. Бажаю тобі всього найкращого».

Нещодавно в пресі з’явилася інформація, що ПСЖ змінить головного тренера. Однак ним стане не Зінедін Зідан.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Кіліан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

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