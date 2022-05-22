Зідана не буде серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ
Стало відомо що Мбаппе написав Флорентіно Пересу, коли відмовив Реалу
І що йому на це відповів президент мадридського клубу
Французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прийняв рішення продовжити з клубом контракт і відмовив в переході «Реалу».
Виданню El Chiringuito стало відомо що гравець написав президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу, коли відмовився від пропозиції вершкових:
«Містер Флорентіно Перес, повідомляю вас про те, що я вирішив залишитися в ПСЖ. Я хочу подякувати вам за надану мені можливість грати за «Реал» – клуб, за який я вболіваю з дитинства. Сподіваюся, ви зрозумієте моє рішення. Удачі у фіналі Ліги чемпіонів».
Йому у відповідь Перес надіслав наступне повідомлення:
«Мені шкода, що все так склалося останніми днями. Вони розбили мрію, яка була з дитинства. Бажаю тобі всього найкращого».
Нещодавно в пресі з’явилася інформація, що ПСЖ змінить головного тренера. Однак ним стане не Зінедін Зідан.
Коментарі 0