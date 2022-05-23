«Вест Гем» бажає підписати екс-форварда «Зорі»
Стало відомо, скільки «Вест Гем» готовий викласти за екс-гравця «Зорі»
Після відходу Ярмоленко «молотобійці» не можуть без футболіста, пов'язаного з Україною
Денніс Бонавентуре / Фото - ВВС
«Вест Гем» має намір придбати нападника «Уотфорда» Денніс Бонавентуре. Про це повідомляє The Mirror.
За інформацією джерела, в контракті гравця прописано зниження зарплати в разі вильоту в Чемпіоншип, що і сталося. Саме ж угода діє ще чотири роки.
«Вест Гем» готовий викласти за Денніса близько 20 мільйонів євро. Також на форварда претендує «Фулхем», але аргумент «молотобійців» - місце в єврокубках.
Українському уболівальнику 24-річний гравець відомий за виступами за «Зарю». Також в Європі він грав за «Брюгге».
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