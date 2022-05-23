Стало відомо, скільки «Вест Гем» готовий викласти за екс-гравця «Зорі»

Після відходу Ярмоленко «молотобійці» не можуть без футболіста, пов'язаного з Україною

Денніс Бонавентуре / Фото - ВВС

«Вест Гем» має намір придбати нападника «Уотфорда» Денніс Бонавентуре. Про це повідомляє The Mirror.

За інформацією джерела, в контракті гравця прописано зниження зарплати в разі вильоту в Чемпіоншип, що і сталося. Саме ж угода діє ще чотири роки.

«Вест Гем» готовий викласти за Денніса близько 20 мільйонів євро. Також на форварда претендує «Фулхем», але аргумент «молотобійців» - місце в єврокубках.

Українському уболівальнику 24-річний гравець відомий за виступами за «Зарю». Також в Європі він грав за «Брюгге».