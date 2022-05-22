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Стало відомо, як ПСЖ умовляв Мбаппе залишитися в клубі

Зірковий форвард підписав новий контракт з парижанами
Футбол Ліга 1
18:42
Стало відомо, як ПСЖ умовляв Мбаппе залишитися в клубі

Стало відомо, як ПСЖ переконував Кіліана Мбаппе залишитися в клубі. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, перший аргумент стосувався керівництва клубу. ПСЖ переконував, що після вильоту з ЛЧ клуб змінить вектор розвитку з маркетингового на спортивний. В першу чергу, планують звільнити спортивного директора Леонардо.

По-друге, Мбаппе згадав про обов'язок Мбаппе перед клубом вивести його в фінал Ліги чемпіонів і виграти турнір. Боси ПСЖ згадали про це Мбаппе.

Нагадаємо, Мбаппе перепідписав контракт з ПСЖ на 3 року - до 2025-го.

Петро Приходько
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Кіліан Мбаппе ПСЖ

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