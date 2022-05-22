Мбаппе: «Я продовжу веселитися в ПСЖ»
Стало відомо, як ПСЖ умовляв Мбаппе залишитися в клубі
Зірковий форвард підписав новий контракт з парижанами
Стало відомо, як ПСЖ переконував Кіліана Мбаппе залишитися в клубі. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, перший аргумент стосувався керівництва клубу. ПСЖ переконував, що після вильоту з ЛЧ клуб змінить вектор розвитку з маркетингового на спортивний. В першу чергу, планують звільнити спортивного директора Леонардо.
По-друге, Мбаппе згадав про обов'язок Мбаппе перед клубом вивести його в фінал Ліги чемпіонів і виграти турнір. Боси ПСЖ згадали про це Мбаппе.
Нагадаємо, Мбаппе перепідписав контракт з ПСЖ на 3 року - до 2025-го.
Коментарі 0