Стало відомо, як ПСЖ умовляв Мбаппе залишитися в клубі

Зірковий форвард підписав новий контракт з парижанами

Стало відомо, як ПСЖ переконував Кіліана Мбаппе залишитися в клубі. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, перший аргумент стосувався керівництва клубу. ПСЖ переконував, що після вильоту з ЛЧ клуб змінить вектор розвитку з маркетингового на спортивний. В першу чергу, планують звільнити спортивного директора Леонардо.

По-друге, Мбаппе згадав про обов'язок Мбаппе перед клубом вивести його в фінал Ліги чемпіонів і виграти турнір. Боси ПСЖ згадали про це Мбаппе.

Нагадаємо, Мбаппе перепідписав контракт з ПСЖ на 3 року - до 2025-го.