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Став відомий склад збірної України на матч проти «Емполі»

Гра розпочнеться о 21:30
Футбол Збірна України
20:56
Став відомий склад збірної України на матч проти «Емполі»

Став відомий стартовий склад збірної України на благодійний матч проти «Емполі».

Україна: Пятов (к), Забарний, Попов, Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок, Мудрік, Циганков, Яремчук.

запас: Бущан, Бондар, Сирота, Сидорчук, Довбик, Беседін, Буяльський, Конопля, Качараба, Гармаш, Зубков, Різник, Сікан

Гра розпочнеться о 21:30.

Раніше повідомлялося, що два гравці збірної України пропустять матч проти Шотландії.

Петро Приходько
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Емполі

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