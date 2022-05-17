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Став відомий склад збірної України на матч проти «Емполі»
Гра розпочнеться о 21:30
20:56
Став відомий стартовий склад збірної України на благодійний матч проти «Емполі».
Україна: Пятов (к), Забарний, Попов, Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Пихаленок, Мудрік, Циганков, Яремчук.
запас: Бущан, Бондар, Сирота, Сидорчук, Довбик, Беседін, Буяльський, Конопля, Качараба, Гармаш, Зубков, Різник, Сікан
Гра розпочнеться о 21:30.
Раніше повідомлялося, що два гравці збірної України пропустять матч проти Шотландії.
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