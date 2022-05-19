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Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Півфінал. Стамбул

Супряга – в таборі молодіжної збірної України

Домашні матчі відбору на Євро-2023 команда Ротаня проведе в Стамбулі<br> <br>
Футбол Збірна України
16:29
Супряга – в таборі молодіжної збірної України
Владислав Супряга / Фото - УАФ
17 травня молодіжна збірна України прибула до Стамбулу, де продовжить підготовку до заключних матчів кваліфікації Євро-2023 (U-21) проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії.

Далі на молодіжку очікує плідний тренувальний процес. Пошук суперників для спарингів триває. Також в розташування команди 18 травня прибув форвард Владислав Супряга, який захищає кольори «Сампдоріі». Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Супряга майже не грав за «Сампдорію», тому, ймовірно, не повернеться до італійської команди, яка орендувала його у «Динамо» до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, збірна України U-21 з відбору на чемпіонат Європи зіграє домашні матчі в Стамбулі.

Володимир Кириченко
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Владислав Супряга

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