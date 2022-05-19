Супряга знову проігнорований. «Сампдорія» перемогла «Емполі» без українця
Супряга – в таборі молодіжної збірної України
Домашні матчі відбору на Євро-2023 команда Ротаня проведе в Стамбулі<br> <br>
16:29
Владислав Супряга / Фото - УАФ17 травня молодіжна збірна України прибула до Стамбулу, де продовжить підготовку до заключних матчів кваліфікації Євро-2023 (U-21) проти Фарерських островів, Північної Македонії, Франції та Вірменії.
Далі на молодіжку очікує плідний тренувальний процес. Пошук суперників для спарингів триває. Також в розташування команди 18 травня прибув форвард Владислав Супряга, який захищає кольори «Сампдоріі». Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Супряга майже не грав за «Сампдорію», тому, ймовірно, не повернеться до італійської команди, яка орендувала його у «Динамо» до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, збірна України U-21 з відбору на чемпіонат Європи зіграє домашні матчі в Стамбулі.
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