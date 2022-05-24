Суркіс: «Бажаю «Шахтарю» найшвидшої нашої перемоги і повернення до українського Донецьку»

Ігор Суркіс / Фото - ФК Динамо Київ

Президент «Динамо» Ігор Суркіс привітав донецький «Шахтар» з 86-річчям.

Протягом своєї історії «Шахтар» завоював десятки трофеїв, любов українських вболівальників і повагу міжнародної футбольної спільноти. «Гірники» гідно представляють Україну на світових футбольних полях, не відступаючи перед найскладнішими викликами та найсильнішими суперниками.

Рівно три місяці тому кожен українець пережив те, з чим донеччани зіткнулися ще 8 років назад, коли війна прийшла на український Донбас. Однак, незважаючи на те, що «Шахтарю» довелося вже вдруге рятуватися від жахів війни, клуб продовжує працювати та допомагати Україні, активно займаючись гуманітарною допомогою та проводячи благодійні матчі на підтримку наших співвітчизників.

У тяжкі часи українці завжди об’єднувалися, тому, відклавши футбольне суперництво до нашої Перемоги, боремося на єдиному фронті зараз і ми. «Динамо» і «Шахтар», як флагмани українського футболу, роблять усе від себе залежне, аби допомагати українцям, які цього потребують, та відважним українським захисникам, привертати увагу світу до війни у нашій державі та спільно наближати перемогу України.

Упевнений, що разом ми здолаємо всі труднощі, відновимо мир в Україні та продовжимо дарувати яскраві емоції українським вболівальникам і гордо виступати під синьо-жовтим прапором в єврокубкових баталіях.

Щиро бажаю «Шахтарю», як і всій Україні, найшвидшої нашої Перемоги, віри в щасливе майбутнє України та повернення додому, до українського Донецьку. До зустрічі на красені-стадіоні «Донбас Арена»!