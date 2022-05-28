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Суркіс назвав тренера, котрий очолить «Динамо» після Луческу

Президент киян висловився про потенційного наступника румуна
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 21:59
Суркіс назвав тренера, котрий очолить «Динамо» після Луческу

Президент «Динамо» Ігор Суркіс висловився про можливе повернення Сергія Реброва до тренерського керма киян.

- Де Дзербі натякнув на відхід з «Шахтаря». Чи реальний варіант, при якому донецький клуб очолить Ребров?

- Було нереально, що Луческу очолить «Динамо», але це сталося. Мені складно сказати, як на це дивиться Ребров. Сергій - професіонал, він це довів своєю роботою і тренерським ростом. Наскільки я знаю, Ребров начебто збирається продовжити контракт з «Аль-Айном». Кожен вибирає свій шлях.

У нас добрі і хороші відносини з Сергієм Станіславовичем. Якийсь час у нас з ним була недомовленість, але ми зустрілися на початку року в ОАЕ і нормально поговорили. Я ставлюся до нього з величезною повагою.

- Чи можливо в майбутньому повернення Реброва в «Динамо»?

- Як можна говорити, що такий фахівець не повернеться в «Динамо»? Якщо Луческу не захоче продовжувати свій контракт, то Ребров - номер один в списку тренерів для «Динамо». Але на сьогоднішній день Сергій Станіславович прекрасно розуміє, що в «Динамо» є тренер, який успішно работает.


Раніше стало відомо, що «Динамо» свої єврокубкові домашні матчі хоче проводити в Румунії з ініціативи Мірчі Луческу.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Теги

Сергій Ребров Ігор Суркіс Динамо Київ

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