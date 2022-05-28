Суркіс - про форвардв «Динамо»: «Йому вже досить грати в маленького хлопчика»
Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що орендований «Сампдоріей» форвард команди Владислав Супряга повертається.
«Супруга повертається. Мені здається, йому вже вистачить грати в маленького хлопчика, якого треба постійно оберігати і плекати. Він повинен стати мужиком, проявити себе і всім довести, що він футболіст високого рівня.
Незважаючи на те, що за нього були витрачені величезні гроші, ми йому надали шанс, віддавши за копійки в оренду, щоб він зміг себе там проявити. Чому у нього не вийшло в «Сампдоріі», я не знаю. Може, йому не довіряв тренер або агенти відправили його не в той клуб. Знаю одне - нападник хорошого рівня буде забивати в будь-якій команді.
У Супряги є все, щоб стати великим футболістом: хороша швидкість і гольове чуття. Тепер йому потрібно розібратися в своїй голові, виконувати вимоги головного тренера і працювати, працювати і ще раз працювати. Тоді у нього все вийде ».
Супряга був орендований «Сампдоріей» взимку, але так нічого і не показав в новому клубі.
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