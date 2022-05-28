Суркіс - про форвардв «Динамо»: «Йому вже досить грати в маленького хлопчика»

Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що орендований «Сампдоріей» форвард команди Владислав Супряга повертається.

Незважаючи на те, що за нього були витрачені величезні гроші, ми йому надали шанс, віддавши за копійки в оренду, щоб він зміг себе там проявити. Чому у нього не вийшло в «Сампдоріі», я не знаю. Може, йому не довіряв тренер або агенти відправили його не в той клуб. Знаю одне - нападник хорошого рівня буде забивати в будь-якій команді.

У Супряги є все, щоб стати великим футболістом: хороша швидкість і гольове чуття. Тепер йому потрібно розібратися в своїй голові, виконувати вимоги головного тренера і працювати, працювати і ще раз працювати. Тоді у нього все вийде ».