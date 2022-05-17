Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Суркіс розповів про бюджет «Динамо» в умовах війни
За словами президента клубу, все без змін
Президент «Динамо» Ігор Суркіс висловився про бюджет київського клубу в умовах війни.
«Бюджет Динамо? Співробітники клубу виконують свою роботу, обслуговують поля, інфраструктуру. Люди виходять на роботу, тому що їм потрібно годувати свої сім'ї. Я нікого не звільнив, нікого не скоротив. Зараз бюджет Динамо залишається таким, як був, він не може бути сьогодні іншим. Як буде далі - мені складно сказати. Подивимося, скільки часу це триватиме ».
Раніше Суркіс розповів, хто зупинить терориста владиміра путіна.
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