Луческу: «Польща – відмінне місце для єврокубкових матчів «Динамо»
Суркіс розповів про майбутнє Луческу в «Динамо»
У румуна контракт з київським клубом до 2024-го року
17 травня 21:25
Президент «Динамо» Ігор Суркіс висловився з приводу подальшої долі Мірчі Луческу в київському клубі.
«Чи залишається Мірча Луческу в« Динамо »? Я не знаю, що там пишуть, це навіть не обговорювалося. У нього контракт до 2024 року, він хоче працювати. Ідея благодійних матчів - це його ідея і, вважаю, вона була дуже правильною ».
раніше Суркіс розповів про бюджет «Динамо» в умовах війни.