Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ

Григорий Суркис / Фото - УПЛ

Колишній президент ФФУ (нині - УАФ) Григорій Суркіс поділився думкою про те, що UEFA може допомогти в проведенні чемпіонату України в непростій ситуації, викликаної війною.

Тому тут є великий простір для креативної діяльності відповідних структур національної федерації. На моє переконання, вони мають усі підстави для клопотання перед UEFA щодо екстраординарної адресної допомоги Україні задля покриття хоча б організаційних витрат на мінімальне облаштування внутрішніх змагань. Наприклад, у рамках відомої програми HatTrick.

Два тижні тому у Відні на 46-му черговому конгресі UEFA, де усі його члени знову підтвердили солідарність з народом України, було оголошено про суттєве розширення HatTrick на час її шостого циклу. Так, за період з 2024 по 2028 роки на діяльність програми буде виділено 935 мільйонів євро, що на 160 мільйонів перевищує бюджет попереднього циклу. Таким чином кожна національна асоціація протягом чотирьох років зможе отримати до 17 мільйонів євро.

Однак я не виключаю, якщо б українська сторона змогла запропонувати UEFA чіткий антикризовий план покрокових дій бодай на сезон 2022/23, тоді UEFA на чолі з Александером Чеферіном у свою чергу зробили б усе можливе задля збільшення допомоги нашій країні, що опинилася в скрутній ситуації не з власної ініціативи.