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Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ

Колишній президент ФФУ пояснив свою точку зору
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:34
Суркіс вважає, що УАФ може просити UEFA про фінанову допомогу в проведенні УПЛ
Григорий Суркис / Фото - УПЛ

Колишній президент ФФУ (нині - УАФ) Григорій Суркіс поділився думкою про те, що UEFA може допомогти в проведенні чемпіонату України в непростій ситуації, викликаної війною.

Кому не відомо, що UEFA здійснює солідні фінансові виплати учасникам своїх змагань? Що за теперішніх умов виглядає не просто суттєвим бонусом, а бюджетоутворюючим внеском для нормальної життєдіяльності переважної більшості наших команд. За винятком двох-трьох, ну трьох-чотирьох. Решті клубів може знадобитися іншого роду підтримка.

Тому тут є великий простір для креативної діяльності відповідних структур національної федерації. На моє переконання, вони мають усі підстави для клопотання перед UEFA щодо екстраординарної адресної допомоги Україні задля покриття хоча б організаційних витрат на мінімальне облаштування внутрішніх змагань. Наприклад, у рамках відомої програми HatTrick.

Два тижні тому у Відні на 46-му черговому конгресі UEFA, де усі його члени знову підтвердили солідарність з народом України, було оголошено про суттєве розширення HatTrick на час її шостого циклу. Так, за період з 2024 по 2028 роки на діяльність програми буде виділено 935 мільйонів євро, що на 160 мільйонів перевищує бюджет попереднього циклу. Таким чином кожна національна асоціація протягом чотирьох років зможе отримати до 17 мільйонів євро.

Однак я не виключаю, якщо б українська сторона змогла запропонувати UEFA чіткий антикризовий план покрокових дій бодай на сезон 2022/23, тоді UEFA на чолі з Александером Чеферіном у свою чергу зробили б усе можливе задля збільшення допомоги нашій країні, що опинилася в скрутній ситуації не з власної ініціативи.

раніше Суркіс описав померлого першого президента України Леоніда Кравчука.

Джерело: Динамо Київ від Шурика Сергій Стаднюк
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Григорій Суркіс UEFA УАФ

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