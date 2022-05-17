Суркіс: «Я не розпродаю гравців «Динамо»

Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що не планує влаштовувати розпродаж своїх футболістів.

Але це не означає, що я сьогодні готовий розпродати команду. Мене звинувачували, що я виводжу команду, щоб її розпродати. Цього не сталося. Я навіть не намагався це робити. Щоб прибрати всі чутки і розмови, скажу: команда не розпродається. Якщо будуть пропозиції щодо конкретних футболістам - тому ж Циганкову, наприклад - і вони влаштують клуби і самого Циганкова, то ми розглянемо. Але повинні бути пропозиції.

Розумієте, можна розпродати. Циганков варто, припустимо, 20-25 млн. Це, образно кажучи, сьогоднішня ринкова ціна. Мені запропонують 5, я продам. Ось це розпродати. Я не на ринку і товар не розпродаю. Футболісти - живі люди. Я хочу, щоб їм було добре. Вони зараз отримують зарплати і знаходяться в збірній. Місяць. А Динамо платить їм зарплату ».