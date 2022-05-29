Суркіс: «Якщо Гармаш, Буяльський і Бєсєдін не підходять під модель Петракова, можна було їх не викликати»

Денис Гармаш / Фото - УАФ

Президент «Динамо» Ігор Суркіс вважає, що головному тренеру Олександру Петракову не варто викликати Дениса Гармаша, Віталія Буяльського і Артема Бєсєдіна в збірну України, раз вони покинули розташування «синьо-жовтих». Власник столичного клубу зазначив, що гравці б більше допомогли «біло-синім».

Але футбол така штука. Є головний тренер і він обирає тактику на гру та найсильніших, на його думку, футболістів. З цим треба змиритися й образ не повинно бути.

Проте, мені здається, що такий досвідчений тренер, як Петраков, чудово розумів, що під його модель гри певні футболісти не підходять. Тому їх можна було просто не викликати. «Динамо» могло б продовжувати проводити благодійні матчі, бо цих трьох футболістів нам якраз не вистачило для обойми.

Ми не можемо грати та програвати матчі, коли вся Україна чекає на перемогу. Благодійне турне – це не просто товарняки. Крім збору коштів, результат у цих матчах також дуже важливий.

Завдяки ним ми піднімали дух наших громадян. Ви б бачили радісні обличчя вболівальників у Дортмунді або розчаровані у Загребі, коли ми не змогли виграти. Подарувати маленьку радість людям, що виїхали – це дуже важливо. Скажу відверто, я не бачив, щоби нашу команду так підтримували в останніх матчах чемпіонату України, як це було в Дортмунді.