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Суркіс: «Якщо Гармаш, Буяльський і Бєсєдін не підходять під модель Петракова, можна було їх не викликати»

Президент «Динамо» знову виступив з критикою на адресу збірної України
Футбол Збірна України
14:58
Суркіс: «Якщо Гармаш, Буяльський і Бєсєдін не підходять під модель Петракова, можна було їх не викликати»
Денис Гармаш / Фото - УАФ

Президент «Динамо» Ігор Суркіс вважає, що головному тренеру Олександру Петракову не варто викликати Дениса Гармаша, Віталія Буяльського і Артема Бєсєдіна в збірну України, раз вони покинули розташування «синьо-жовтих». Власник столичного клубу зазначив, що гравці б більше допомогли «біло-синім».

У Гармаша абсолютно нормальний стан, адже він досвідчений хлопець, пройшов вогонь, воду та мідні труби. Буяльський є провідним гравцем «Динамо» та приносить у колектив хорошу ауру. Звичайно, він дуже засмутився. Мені якийсь час довелося навіть психологом попрацювати. Бєсєдін теж був дуже засмучений.

Але футбол така штука. Є головний тренер і він обирає тактику на гру та найсильніших, на його думку, футболістів. З цим треба змиритися й образ не повинно бути.

Проте, мені здається, що такий досвідчений тренер, як Петраков, чудово розумів, що під його модель гри певні футболісти не підходять. Тому їх можна було просто не викликати. «Динамо» могло б продовжувати проводити благодійні матчі, бо цих трьох футболістів нам якраз не вистачило для обойми.

Ми не можемо грати та програвати матчі, коли вся Україна чекає на перемогу. Благодійне турне – це не просто товарняки. Крім збору коштів, результат у цих матчах також дуже важливий.

Завдяки ним ми піднімали дух наших громадян. Ви б бачили радісні обличчя вболівальників у Дортмунді або розчаровані у Загребі, коли ми не змогли виграти. Подарувати маленьку радість людям, що виїхали – це дуже важливо. Скажу відверто, я не бачив, щоби нашу команду так підтримували в останніх матчах чемпіонату України, як це було в Дортмунді.

Раніше повідомлялося, що в збірну приїхали всі гравці, крім одного легіонера.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Теги

Денис Гармаш Ігор Суркіс Олександр Петраков Динамо Київ Віталій Буяльський Артем Беседін

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