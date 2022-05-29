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Суркіс: «Якщо по Циганкову немає пропозицій, значить він не допрацював в «Динамо»

Президент «Динамо» порівняв ситуацію вінгера киян з історією Ярмоленка
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:25
Суркіс: «Якщо по Циганкову немає пропозицій, значить він не допрацював в «Динамо»
Ігор Суркіс / Фото - ФК Динамо Київ

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував думку про те, що вінгер Віктор Циганков «пересидів» в столичному клубі.

Що значить пересидів? Я цього слова зовсім не розумію. Футболіст повинен показувати такий рівень, щоб всі клуби за ним гонилися і між ними була конкуренція. Це називається ринок. Якщо по Циганкову немає пропозицій, значить, не пересидів, а ще не допрацював.

Я розумію Вітю, він хороша людина та футболіст, але в нього серце повинне бути ще та патріотизм. У цьому плані мені імпонує, як йшов Ярмоленко. В нього залишався рік контракту, він прийшов і сказав: «Михайлович, я готовий підписати новий контракт на покращених умовах. Буде пропозиція, ви мене продасте, але безплатно з «Динамо» я ніколи не піду при жодних умовах. Цей клуб дав мені все».

Так сьогодні повинні поводити себе всі футболісти, бачачи те, що відбувається в нашій країні. Якщо по Циганкову поступить хороша пропозиція, ми його відпустимо, незалежно від того, рік в нього по контракту чи п’ять. Миколенко хороший приклад, в нього була 4-річна умова, коли прийшла пропозиція від «Евертона». Питання по Миколенку було вирішене за один день.

Напевно, як і будь-який інший футболіст, він хоче грати на вищому рівні у сильному чемпіонаті, щоб зростати. Але сьогодні треба трохи попрацювати на свою країну. Вітя молодий хлопець, йому треба трохи прибрати свої амбіції та працювати, а через рік-два по ньому надійде пропозиція, я в цьому певен.

Це я можу сказати щодо всіх футболістів «Динамо», тих самих Бущана, Сироти, Забарного, Караваєва. Зрозумійте, що вік не грає ролі на Заході. Якщо футболіст себе добре проявляє, і клуб шукає посилення на ту чи іншу позицію, його запросять, не дивлячись на вік.

Раніше повідомлялося, що по Циганкова і іншим гравцям «Динамо» серйозних пропозицій немає.

Джерело: Fanday.net Сергій Стаднюк
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Теги

Ігор Суркіс Динамо Київ Віктор Циганков Андрій Ярмоленко

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