Тедеско – про перший в історії «Лейпцигу» трофей: «Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти це»

Головний тренер «Лейпцигу» Доменіко Тедеско вражений тим, як його команда провела матч проти «Фрайбургу» у фіналі Кубку Німеччини:

Я можу лише подякувати хлопцям за їх виступ. Це одне змінити свій підхід і інше – грати так добре у меншості, захищатися настільки самовіддано. Я неймовірно пишаюся командою – всіма гравцями.

Джессі Марш також відіграв роль в цьому успіху, виграв матчі ранніх раундів. Він залишив команду в чудовому стані. Це та ж сама команда. Ми просто здійснили кілька змін.

Тепер ми святкуватимемо всім клубом, зберемося командою з усім нашим персоналом».