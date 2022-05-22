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Тедеско – про перший в історії «Лейпцигу» трофей: «Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти це»

«Бики» перемогли у фіналі Кубку Німеччини
Футбол Бундесліга
11:02
Тедеско – про перший в історії «Лейпцигу» трофей: «Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти це»

Головний тренер «Лейпцигу» Доменіко Тедеско вражений тим, як його команда провела матч проти «Фрайбургу» у фіналі Кубку Німеччини:

«Нам потрібно буде кілька днів, щоб прийняти це все. Це була дійсно емоційна гра. Ми годину грали у меншості. Я все ще не можу це зрозуміти. Це велике полегшення.

Я можу лише подякувати хлопцям за їх виступ. Це одне змінити свій підхід і інше – грати так добре у меншості, захищатися настільки самовіддано. Я неймовірно пишаюся командою – всіма гравцями.

Джессі Марш також відіграв роль в цьому успіху, виграв матчі ранніх раундів. Він залишив команду в чудовому стані. Це та ж сама команда. Ми просто здійснили кілька змін.

Тепер ми святкуватимемо всім клубом, зберемося командою з усім нашим персоналом».

«Лейпциг» пропустив першим і на 57-й хвилині гри у фіналі опинився у меншості, та все ж зумів відігратися, перевести матч в екстра-тайма, а потім перемогти у серії пенальті.

Сергій Лук'яненко
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РБ Лейпциг Фрайбург

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