Тедеско – про перший в історії «Лейпцигу» трофей: «Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти це»
Головний тренер «Лейпцигу» Доменіко Тедеско вражений тим, як його команда провела матч проти «Фрайбургу» у фіналі Кубку Німеччини:
«Нам потрібно буде кілька днів, щоб прийняти це все. Це була дійсно емоційна гра. Ми годину грали у меншості. Я все ще не можу це зрозуміти. Це велике полегшення.
Я можу лише подякувати хлопцям за їх виступ. Це одне змінити свій підхід і інше – грати так добре у меншості, захищатися настільки самовіддано. Я неймовірно пишаюся командою – всіма гравцями.
Джессі Марш також відіграв роль в цьому успіху, виграв матчі ранніх раундів. Він залишив команду в чудовому стані. Це та ж сама команда. Ми просто здійснили кілька змін.
Тепер ми святкуватимемо всім клубом, зберемося командою з усім нашим персоналом».
«Лейпциг» пропустив першим і на 57-й хвилині гри у фіналі опинився у меншості, та все ж зумів відігратися, перевести матч в екстра-тайма, а потім перемогти у серії пенальті.
Коментарі 0