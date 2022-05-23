Теммі Абрахам – про Лігу конференцій: «Забити у фіналі – це мрія дитинства. Але головне – виграти трофей»

Нападник «Роми» наполягає на тому, що кожен в команді налаштований на перемогу

Форвард «Роми» Теммі Абрахам дав зрозуміти, що римляни серйозно налаштовані на фінал Ліги конференцій проти «Феєнорда»:

«Для мене фінал – це фінал. Немає різниці це Ліга чемпіонів, чемпіонат світу чи Ліга конференцій. Це фінал. І я хочу його виграти. Мої партнери по команді хочуть його виграти. Всі в «Ромі» хочуть його виграти. Для нас це важливо. Ми хочемо підготуватися якомога краще. І психологічно, і фізично. Це був довгий і складний сезон. І ми хочемо бути готовими Забити у фіналі – це мрія для мене і для кожного з нас. Особливо якщо ми виграємо трофей. Я з дитинства мрію про подібні моменти. Але мені буде достатньо перемогти, хто б не забив. Я просто хочу перемогти».

Перший в історії трофей Ліги конференцій буде розіграний 25 травня в Тирані, Албанія.

Нагадаємо, «Рома» подарувала квитки тим фанатам, які на стадіоні пережили поразку 1:6 від «Буде-Глімту».