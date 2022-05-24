«Тоттенгем» незабаром оголосить про перший трансфер

«Шпори» підпишуть нового голкіпера

Лондонський «Тоттенгем» незабаром підпише контракт з голкіпером «Саутгемптона» Фрейзером Форстером. Про це в Twitter повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



Очікується, що 34-річний Форстер, який після закінчення сезону стане вільним агентом, пройде медогляд вже цього тижня.

Також наголошується, що голкіпер «Вест Бромвіча» Сем Джонстон не був першочерговою метою для «Тоттенгема».

Очевидно, що Форстера розглядають як другого голкіпера, оскільки у основного воротаря Уго Льоріса чинний контракт до 2024 року.

34-річний Фостер провів цього сезону 19 матчів і пропустив 35 м'ячів.

У «Тоттенгема», як ми писали вище, основним голкіпером в нинішньому сезоні був 35-річний Льоріс, який зіграв 43 матчі і пропустив у них 47 м'ячів.

Дублером француза був орендований у «Аталанти» 27-річний талановитий італієць Пьерлуіджі Голліні – 10 матчів, 11 пропущених м'ячів.