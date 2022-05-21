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Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»

Дібала залишає «Ювентус»
Футбол Серія А
10:35
Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»

Легенда «Роми» Франческо Тотті заявив, що хоче переманити Пауло Дібалу, Який залишає «Ювентус», в римський клуб. його цитує Goal.

«Побачимо, чи зможемо привезти його в Рим. Я зустрінуся з ним у понеділок і спробую переконати.

Ми будемо в Мілані на матчі Ето'о, ми будемо грати разом, і я дещо йому пораджу. Спробую дещо вкласти йому в голову, сповідаюся, у нас все вийде. Це якщо у «Роми» таке ж бачення, як у мене ».

Нагадаємо, «Рома» позбавила «Аталанту» місця в Лізі Європи.

Петро Приходько
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Теги

Пауло Діба Ювентус Рома (Рим)

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