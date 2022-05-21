Тотті хоче переманити зірку Серії А в «Рому»

Легенда «Роми» Франческо Тотті заявив, що хоче переманити Пауло Дібалу, Який залишає «Ювентус», в римський клуб. його цитує Goal.

Ми будемо в Мілані на матчі Ето'о, ми будемо грати разом, і я дещо йому пораджу. Спробую дещо вкласти йому в голову, сповідаюся, у нас все вийде. Це якщо у «Роми» таке ж бачення, як у мене ».