Трансфер Миколенко врятував бюджет «Динамо»

У клубі також готові продати Циганкова та інших гравців

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу в інтерв'ю Gazeta Sporturilor розповів про те, як був важливий для клубу перехід Віталія Миколенко в «Евертон».

«Миколенко перейшов в «Евертон» і це врятувало бюджет клубу! Циганков теж має намір піти. У нього ще рік контракту. Подивимося, що буде після цих матчів або після чемпіонату світу, якщо команда потрапить на нього. Є ще кілька футболістів, яких ми готові продати, оскільки клуб повинен жити. За ними стоять інші гравці, здатні зайняти їх місце».

Нагадаємо, Луческу раніше розповів, Що у нього є серйозні пропозиції про зміну роботи, але він не збирається йти з «Динамо».